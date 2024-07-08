Президент показав страшні кадри лікарні "Охматдит" після ракетного удару

Зранку 8 липня РФ вдарила по дитячій лікарні "Охматдит". Рятувальники і пересічні кияни розбирають завали, адже під ними можуть перебувати люди.

Президент Володимир Зеленський показав відео з наслідками атаки по медзакладу.

"Дитяча лікарня "Охматдит" у Києві. Одна з найважливіших не лише в Україні, а й у Європі виключно дитяча лікарня. "Охматдит" врятував та повернув здоровʼя тисячам дітей", - наголосив глава держави.

За інформацією президента, під завалами пошкодженої лікарні є люди. Втім, наразі точна кількість поранених і загиблих невідома.

"Росія не може не знати, куди летять її ракети, і повинна сповна відповісти за всі свої злочини: проти людей, проти дітей, проти людяності загалом. Дуже важливо, щоб світ зараз не мовчав про це і щоб кожен бачив, що таке Росія, що вона робить", - заявив Зеленський.

РФ пошкодила лікарню "Охматдит" в Києві: президент показав відео

Як повідомлялося, під час атаки на Київ 8 липня сталося влучання в приміщення дитячого медзакладу. Згодом стало відомо, що йдеться про "Охматдит".

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