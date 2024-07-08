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Чому окупанти атакували дитячу лікарню "Охматдит" у Києві: цинічна заява РФ

Чому окупанти атакували дитячу лікарню "Охматдит" у Києві: цинічна заява РФ

Дитяча лікарня "Охматдит" у Києві після атаки РФ / Фото: ТСН

За попередніми даними, пошкоджене токсикологічне відділення медзакладу, є поранені. 

У понеділок, 8 липня, окупанти свідомо атакували ракетами дитячу лікарню "Охматдит" у Києві. Після удару в Росії цинічно заявили, що вони начебто завдали удару по військовому заводу. 

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ. 

"У Києві ракетним ударом уражено склад на військовому заводі "Артем", — заявило одне із видань, керованих Кремлем.

Очевидно, що російські ЗМІ не згадали про влучання в цивільні об'єкти, зокрема, в дитячу лікарню "Охматдит". За попередніми даними, пошкоджене токсикологічне відділення медзакладу, є поранені. 

Нагадаємо, ТСН.ua показав фото наслідків атаки РФ по дитячій лікарні

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