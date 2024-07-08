Чому окупанти атакували дитячу лікарню "Охматдит" у Києві: цинічна заява РФ

За попередніми даними, пошкоджене токсикологічне відділення медзакладу, є поранені.

У понеділок, 8 липня, окупанти свідомо атакували ракетами дитячу лікарню "Охматдит" у Києві. Після удару в Росії цинічно заявили, що вони начебто завдали удару по військовому заводу.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

"У Києві ракетним ударом уражено склад на військовому заводі "Артем", — заявило одне із видань, керованих Кремлем.

Очевидно, що російські ЗМІ не згадали про влучання в цивільні об'єкти, зокрема, в дитячу лікарню "Охматдит". За попередніми даними, пошкоджене токсикологічне відділення медзакладу, є поранені.

Нагадаємо, ТСН.ua показав фото наслідків атаки РФ по дитячій лікарні.

РФ пошкодила лікарню "Охматдит" в Києві: президент показав відео

Читайте провідні новини дня: