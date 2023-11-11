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Ракетна атака на Київ: у ГУР прокоментували

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Ракетна атака на Київ: у ГУР прокоментували

Російські "Іскандери" / Фото: bastion-karpenko.ru

Загроза обстрілів на українську енергетичну інфраструктуру зберігається цієї зими.

У розвідці, коментуючи ранкову атаку на Київ 11 листопада, запевняють, що поки рано робити висновки про початок енергетичного терору.

Про це сказав в ефірі телемарафону представник ГУР МО Андрій Юсов.

За його словами, ця атака не стало новиною, оскільки в останній тиждень почастішали повітряні тривоги.

"Це не перша й не остання комбінована атака. Ми бачимо, що тривога останні дні все частіше оголошується і комбіновані атаки продовжуються", - прокоментував Юсов. 

Водночас у ГУР зазначили, загроза обстрілів на українську енергетичну інфраструктуру зберігається цієї зими. Україна готова до подібних атак. Він додав, що реагувати на таку небезпеку треба системно, що наразі й відбувається. 

Нагадаємо, вночі 11 листопада Росія атакувала Київ та область дронами, а вранці намагалася завдати удару ракетами. Як повідомили у Повітряних силах, для атаки застосували балістику. 

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Дата публікації
Перегляди
756
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