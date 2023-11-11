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Ракетная атака на Киев: в ГУР прокомментировали

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Ракетная атака на Киев: в ГУР прокомментировали

Российские "Искандеры" / Фото: bastion-karpenko.ru

Угроза обстрелов на украинскую энергетическую инфраструктуру сохраняется этой зимой.

В разведке, комментируя утреннюю атаку на Киев 11 ноября, уверяют, что пока рано делать выводы о начале энергетического террора.

Об этом сказал в эфире телемарафона представитель ГУР МО Андрей Юсов.

По его словам, эта атака не стала новостью, поскольку в последнюю неделю участились воздушные тревоги.

"Это не первая и не последняя комбинированная атака. Мы видим, что тревога в последние дни все чаще объявляется и комбинированные атаки продолжаются", — прокомментировал Юсов.

В то же время в ГУР отметили, что угроза обстрелов на украинскую энергетическую инфраструктуру сохраняется этой зимой. Украина готова к подобным атакам. Он добавил, что реагировать на такую опасность следует системно, что сейчас и происходит.

Напомним, ночью 11 ноября Россия атаковала Киев и область дронами, а утром пыталась нанести удар ракетами. Как сообщили в Воздушных силах, для атаки применили баллистику.

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Дата публикации
Просмотры
487
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