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Президент Індонезії відвідав Ірпінь

Президент Індонезії відвідав Ірпінь

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Президент Індонезії відвідав Ірпінь

Twitter: Джоко Відодо

Глава Індонезії на власні очі побачив зруйновані окупантами будинки та інфраструктуру міста.

Президент Індонезії Джоко Відодо у середу, 29 червня, побував в Ірпені на Київщині та побачив наслідки нещадних руйнувань міста внаслідок російської агресії.  

Про це він написав у Twitter.

"Позаду мене житловий комплекс "Липки" в зруйнованому війною українському місті Ірпінь. Разом із мером Ірпеня Олександром Григоровичем Маркушиним я на власні очі побачив руйнування, завдані будинкам та інфраструктурі внаслідок війни. Сподіваюся, цю війну вдасться зупинити найближчим часом", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, зранку, 29 червня, президент Індонезії приїхав з офіційним візитом до Києва.

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