Президент Індонезії відвідав Ірпінь

Глава Індонезії на власні очі побачив зруйновані окупантами будинки та інфраструктуру міста.
Президент Індонезії Джоко Відодо у середу, 29 червня, побував в Ірпені на Київщині та побачив наслідки нещадних руйнувань міста внаслідок російської агресії.
Про це він написав у Twitter.
"Позаду мене житловий комплекс "Липки" в зруйнованому війною українському місті Ірпінь. Разом із мером Ірпеня Олександром Григоровичем Маркушиним я на власні очі побачив руйнування, завдані будинкам та інфраструктурі внаслідок війни. Сподіваюся, цю війну вдасться зупинити найближчим часом", - йдеться у дописі.
Di belakang saya ini adalah Apartemen Lipky di kota Irpin, Ukraina yang hancur akibat perang.— Joko Widodo (@jokowi) June 29, 2022
Bersama Wali Kota Irpin Alexander Grigorovich Markushin saya melihat langsung kerusakan rumah-rumah dan infrastruktur akibat perang.
Semoga perang ini bisa segera dihentikan. pic.twitter.com/IuRN4S6MZ1
Нагадаємо, зранку, 29 червня, президент Індонезії приїхав з офіційним візитом до Києва.
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