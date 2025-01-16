Премʼєр Британії Стармер приїхав до Києва: він підпише знакову 100-річну угоду – BBС

Очікується, що проєкт зміцнить військову співпрацю у сфері морської безпеки та стримування російської агресії.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер прибув до України з неоголошеним візитом.

Про деталі візиту пише BBC.

Повідомляється, що Стармер та Володимир Зеленський підпишуть договір про "100-річне партнерство", яке охоплює такі сфери, як оборона, наука, енергетика та торгівля.

Угода зобов'яже обидві сторони співпрацювати у технологічних проєктах. Договір також передбачає запровадження системи, яка допомагає відстежувати постачання українського зерна.

Договір та політична декларація, які утворюють 100-річне партнерство, будуть подані до парламенту найближчими тижнями.

"Йдеться не лише про сьогодення, а й про інвестиції в наші дві країни на наступне століття", - заявив британський прем'єр напередодні візиту.

Крім того, The Guardian повідомляє, що Кір Стармер оголосить про надання Києву 40 мільйонів фунтів стерлінгів на відновлення економіки.

Раніше ЗМІ повідомили, що Британія і Франція ведуть переговори про відправлення миротворчих військ до України. Більше про це читайте у новині.

Читайте також: