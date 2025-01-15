10 000 доларів за ухилення від мобілізації: організаторам схеми повідомили про підозру

Поліція Київщини повідомила про підозру колишньому голові військово-лікарської комісії та державному виконавцю за махінації з визнанням осіб непридатними до військової служби.

Про це повідомила Національна поліція України.

Зловмисники організували схему, за якою чоловіки призовного віку отримували фіктивну групу інвалідності та знімалися з обліку. Вартість послуг становила 10 000 доларів.

Як повідомили в Нацполіції, фігурант, бувши т.в.о. голови ВЛК, видавав медичні довідки про неіснуючі захворювання, що дозволяло оформити групу інвалідності та зняти осіб з військового обліку. Його спільниця, державний виконавець, виступала посередником, передаючи гроші та документи.

"За такою схемою непридатним до служби визнали п’ятьох військовозобов’язаних та виключили останніх з військового обліку. За результатами проведення повторних медичних оглядів цих осіб Центральна ВЛК ЗСУ скасувала видані висновки про непридатність", - йдеться в повідомленні.

Слідчі дії / Фото: Національна поліція України

Слідчі повідомили про підозру двом фігурантам корупційної схеми, пов'язаної з визнанням осіб непридатними до військової служби. Колишньому т.в.о. голови військово-лікарської комісії інкримінують службове підроблення, незаконне переправлення осіб через державний кордон та пособництво в ухиленні від мобілізації. Державному виконавцю, яка була посередником, висунуто звинувачення у зловживанні впливом.

У результаті проведених обшуків вилучено бланки медичних та соціальних документів, набої до зброї та мобільні телефони.

Нагадаємо, нещодавно в Україні ліквідовано понад 50 схем незаконного переправлення чоловіків через кордон.

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