"Кошмарять", як у 1990-х: ресторан Noice, в який нібито не пустили військового, прокоментував інцидент

Адміністрація закладу наголошує, що відмова офіціанта щодо обслуговування була адресована виключно одному чоловікові, який нібито "прикриваючись формою", чинить тиск на власника закладу, щоб відібрати ресторан.

Представники ресторану Noice у Києві, в який напередодні нібито не пустили українського військового, відреагували на ситуацію та пояснили свою позицію.

"Задля спростування інформації, яка викликала гучний резонанс у суспільстві існує невідкладна необхідність зробити детальне роз’яснення стосовно фактичних обставин справ, які відбуваються у ресторані NOICE останнім часом, тим самим розвіяти фейкові повідомлення", – йдеться в повідомленні.

У закладі стверджують, що скандал спровокував Андрій Хрущ, який, як стверджується у заяві, виступає від імені Олексія Горащенкова, давнього бізнес-партнера власника закладу.

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Представники Noice стверджують, що Горащенков є фігурантом антикорупційних розслідувань щодо ймовірного порушення порядку декларування майна та тиску на працівників НАЗК.

Також Noice запевняє, що їхній заклад, та зокрема, власник закладу громадянин Туреччини Оздемір Айхан, постійно допомагають ЗСУ та мають численні подяки від різних підрозділів.

Не дискримінація військового, а конфлікт бізнес-інтересів?

"Тільки із цих відомостей виникає логічне та послідовне питання, а чи могла така людина на рівні власника і керівництва закладу віддати спеціальний наказ, яким забороняється обслуговувати військовослужбовців? Як це часто буває при веденні спільної підприємницької діяльності, між бізнес-партнерами виникають значні конфлікти та суперечки", – йдеться у заяві закладу.

Стверджується, що Горащенков почав вимагати повернення коштів в Оздеміра Айхана з метою виходу із спільної справи.

"На підґрунті цього конфлікту, Горащенков і його команда "братків", в яку, також, входить громадянин Хрущ Андрій Олегович (особа, яка і знімала відео 12.01.2025 року) в стилі діяльності організованих злочинних угрупувань із "1990-х років" почали вчиняти постійні провокативні та злочинні дії по відношенню до Оздеміра Айхана, що на жаргонній мові описується, як "кошмарити опонента/партнера", – стверджують представники Noice.

Адміністрація закладу наголошує, що відмова офіціанта щодо обслуговування на розповсюдженому відео була адресована виключно особі Хруща.

У Києві в ресторані відмовились обслуговувати військового

"Військовий" курив, лаявся і погрожував персоналу – стверджує адміністрація Noicе

Як кажуть у ресторані, цей чоловік курить, лається посеред зали, навіть намагається підпалити майно ресторану, щоб вплинути на керівництво закладу.

Працівникам Державної служби охорони, які прибули за викликом, він нібито висловлював погрози наступного змісту (дослівно мовою оригіналу): "Кто вы такие? Я сейчас вам разобью е**ло".

У закладі стверджують, що сам Андрій Хрущ від початку повномасштабного вторгнення перебував у місті Києві і не брав участь у бойових діях. Натомість він "знаходить велику кількість вільного часу на підробіток професійним провокатором, постійне відвідування ресторанів та темний перерозподіл сфер впливу в бізнесі".

Noice запевняє, що інформація про те, що до закладу не пускають людей у формі, є абсолютно неправдивою. Навпаки, військовим, які проходять службу або є учасниками бойових дій надається постійна знижка у розмірі 15%.

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