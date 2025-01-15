Кличко відповів, чи працюватиме громадський транспорт у Києві під час тривог

Він зазначив, що громадський транспорт є потенційною мішенню для ворога.

Мер Києва Віталій Кличко наголосив, що рішення про зупинку громадського транспорту під час повітряних тривог ухвалює виключно Рада оборони міста, керуючись рекомендаціями військових. За його словами, головна мета таких заходів – збереження життя людей, оскільки громадський транспорт є потенційною мішенню для ворога.

Про це Кличко написав у Telegram.

“Популістичні рішення про те, що транспорт має рухатися під час тривог, можуть призвести до трагедії. І відповідатимуть за це не ті, хто роздає обіцянки чи збирає лайки. Найстрашніший популізм – це популізм під час війни. Я цим не займаюся і не буду!” – заявив Кличко.

Він зазначив, що з початку повномасштабного вторгнення уламки ворожих боєприпасів чотири рази знаходили на наземних ділянках метро. Одного разу частина ракети, яка не здетонувала, впала біля опори мосту Метро. Подібні трагічні випадки ставалися й в інших містах, зокрема в Миколаєві, Херсоні та Запоріжжі, де були влучання в рухомий склад транспорту.

“У Миколаєві, Херсоні, Запоріжжі були трагічні випадки внаслідок влучань в рухомий склад громадського транспорту. У столиці ворожими обстрілами пошкоджені 22 одиниці рухомого складу КП "Київпастранс"”, – додав Кличко.

Нагадаємо, у Київській області стався трагічний інцидент на залізничних коліях. Житель села Тарасівка загинув, переходячи залізничні колії на заборонений сигнал світлофора.