Чоловікові загрожує до семи років позбавлення волі.

Вчора у Дарницькому районі Києва сталася інцидентом, під час якого 53-річний чоловік порізав 17-річного парубка перукарською бритвою через гучну музику.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва.

Неповнолітній пасажир слухав музику на портативній колонці, не реагуючи на зауваження інших пасажирів. В результаті конфлікту нападник вдарив його по обличчю, спричинивши різану рану. Потерпілого госпіталізували.

У Києві перукар бритвою порізав хлопця через музику в автобусі

У Києві перукар бритвою порізав хлопця через музику в автобусі

У Києві перукар бритвою порізав хлопця через музику в автобусі

Підозрюваного затримали на місці події, і йому повідомили про підозру за хуліганство. Зараз він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, а слідчі вирішують питання щодо обрання запобіжного заходу. Чоловікові загрожує до семи років позбавлення волі.

У Києві перукар бритвою порізав хлопця через музику в автобусі / Фото: Поліція Києва / Facebook

Нагадаємо, у Києві пограбували чоловіка, коли він чекав на таксі на зупинці.

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