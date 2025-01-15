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У Києві перукар бритвою порізав хлопця через музику в автобусі (фото)

У Києві перукар бритвою порізав хлопця через музику в автобусі (фото)

У Києві перукар бритвою порізав хлопця через музику в автобусі

Чоловікові загрожує до семи років позбавлення волі.

Вчора у Дарницькому районі Києва сталася інцидентом, під час якого 53-річний чоловік порізав 17-річного парубка перукарською бритвою через гучну музику.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва.

Неповнолітній пасажир слухав музику на портативній колонці, не реагуючи на зауваження інших пасажирів. В результаті конфлікту нападник вдарив його по обличчю, спричинивши різану рану. Потерпілого госпіталізували.

У Києві перукар бритвою порізав хлопця через музику в автобусі / ©
У Києві перукар бритвою порізав хлопця через музику в автобусі
У Києві перукар бритвою порізав хлопця через музику в автобусі / ©
У Києві перукар бритвою порізав хлопця через музику в автобусі
У Києві перукар бритвою порізав хлопця через музику в автобусі / ©
У Києві перукар бритвою порізав хлопця через музику в автобусі

Підозрюваного затримали на місці події, і йому повідомили про підозру за хуліганство. Зараз він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, а слідчі вирішують питання щодо обрання запобіжного заходу. Чоловікові загрожує до семи років позбавлення волі.

У Києві перукар бритвою порізав хлопця через музику в автобусі / © Поліція Києва / Facebook
У Києві перукар бритвою порізав хлопця через музику в автобусі / Фото: Поліція Києва / Facebook

Нагадаємо, у Києві пограбували чоловіка, коли він чекав на таксі на зупинці.

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