У Києві перукар бритвою порізав хлопця через музику в автобусі (фото)

Чоловікові загрожує до семи років позбавлення волі.
Вчора у Дарницькому районі Києва сталася інцидентом, під час якого 53-річний чоловік порізав 17-річного парубка перукарською бритвою через гучну музику.
Про це повідомила пресслужба поліції Києва.
Неповнолітній пасажир слухав музику на портативній колонці, не реагуючи на зауваження інших пасажирів. В результаті конфлікту нападник вдарив його по обличчю, спричинивши різану рану. Потерпілого госпіталізували.
Підозрюваного затримали на місці події, і йому повідомили про підозру за хуліганство. Зараз він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, а слідчі вирішують питання щодо обрання запобіжного заходу. Чоловікові загрожує до семи років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Києві пограбували чоловіка, коли він чекав на таксі на зупинці.
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