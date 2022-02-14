Погода в Києві: який прогноз на понеділок, 14 лютого

День пройде без опадів.
Погода в Києві в понеділок, 14 лютого, буде сонячною. Без опадів.
Про це повідомляє сайт Sinoptik.
Температура повітря -3 +4 градуси. Вітер південно-західний, 3 м/с.
Загалом в Україні буде сонячно, малохмарно та без опадів. Уночі – морози, вдень – плюсова температура. У північно-східній частині на дорогах місцями ожеледиця.
Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7 градусів морозу, в Карпатах 9-14 градусів морозу, вдень 3-8 градусів тепла.
Читайте також: