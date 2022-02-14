Погода в Киеве: какой прогноз на понедельник, 14 февраля

Погода в Киеве: какой прогноз на понедельник, 14 февраля

День пройдет без осадков.

Погода в Киеве в понедельник, 14 февраля, будет солнечной. Без осадков.

Об этом сообщает сайт Sinoptik.

Температура воздуха -3 +4 градуса. Ветер юго-западный, 3-10 м/с.

В Украине будет солнечно, малооблачно и без осадков. Ночью – морозы, днем – плюсовая температура. В северо-восточной части на дорогах местами гололедица.

Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-7 градусов мороза, в Карпатах 9-14 градусов мороза, днем 3-8 градусов тепла.

На этой неделе ожидается теплая, но иногда ветреная погода | Погода в Украине

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