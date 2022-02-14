Коронавірус у Києві трохи пішов на спад: статистика на 14 лютого

Загалом у столиці підтверджено 406 992 випадки COVID-19.
Станом на ранок 14 лютого у Києві зафіксовано 2 293 нових випадки коронавірусу за добу. Це на 112 випадків більше, ніж 13 лютого (2 405 випадків коронавірусу).
Загалом у столиці підтверджено 406 992 випадки COVID-19.
Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті МОЗ.
Від початку епідемії у Києві:
- одужали – 348 673 особи (660 за добу);
- померли – 8 755 осіб (14 за добу).
У Київській області зафіксовано 214 933 випадки COVID-19 (530 нових випадків за добу).
Від початку епідемії в області:
- одужали – 189 905 осіб (147 за добу);
- померли – 4 903 особи (5 за добу).
Нагадаємо, українські вчені розробили нові ПЛР-тести, які можуть одночасно виявляти коронавірус і грип.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua
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