Комора з унітазом при вході: у Києві продають квартиру площею 13 м² (фото)

Комора з унітазом при вході: у Києві продають квартиру площею 13 м² (фото)

В оголошені йдеться, що це студія із суміжним санвузлом.

У Києві виставлена на продаж "смарт-квартира" з унітазом при вході площею 13 квадратних метрів. Ціна пропозиції - 22 тисячі доларів.

Оголошення розміщено на сайті OLX.

Квартира розміром з комору знаходиться на першому поверсі п'ятиповерхового будинку в Солом'янському районі. В оголошені йдеться, що це студія із суміжним санвузлом.

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"Стоять нові металопластикові вікна гарної якості. Квартира готова до дизайнерських втілень нового власника", - пише власник.

Із переваг житла - піша доступність до Київського вищого професійного училища будівництва та дизайну, школи та садочку. А також зручна транспортна розв'язка.

Нагадаємо, що маючи бюджет до 60 тисяч доларів, у Києві можна купити квартиру в житловому стані. Грошей вистачить навіть на трикімнатну.

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