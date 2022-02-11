Комора з унітазом при вході: у Києві продають квартиру площею 13 м² (фото)

В оголошені йдеться, що це студія із суміжним санвузлом.
У Києві виставлена на продаж "смарт-квартира" з унітазом при вході площею 13 квадратних метрів. Ціна пропозиції - 22 тисячі доларів.
Оголошення розміщено на сайті OLX.
Квартира розміром з комору знаходиться на першому поверсі п'ятиповерхового будинку в Солом'янському районі. В оголошені йдеться, що це студія із суміжним санвузлом.
"Стоять нові металопластикові вікна гарної якості. Квартира готова до дизайнерських втілень нового власника", - пише власник.
Із переваг житла - піша доступність до Київського вищого професійного училища будівництва та дизайну, школи та садочку. А також зручна транспортна розв'язка.
Нагадаємо, що маючи бюджет до 60 тисяч доларів, у Києві можна купити квартиру в житловому стані. Грошей вистачить навіть на трикімнатну.
Читайте також: