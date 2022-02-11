Погода в Києві: який прогноз на вихідні, 12-13 лютого

У суботу прогнозують сильний дощ зі снігом.
Погода в Києві на вихідних, 12-13 лютого, буде мінливою. У суботу очікується сильний дощ зі снігом, у неділю ясно і без опадів.
Про це повідомляє сайт Sinoptik.
У суботу, 12 лютого, температура повітря -1 +3 градуси. Опади прогнозують вночі та в першій половині дня. Вітер північно-західного спрямування, 4 м/с.
У неділю, 13 лютого, температура повітря -3 +4 градуси. Ясно та без опадів. Вітер південно-західний, 3 м/с.
Нагадаємо, що рятувальники попереджають по небезпечні метеорологічні явища на території України на вихідні.
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