Погода в Києві: який прогноз на вихідні, 12-13 лютого

Погода в Києві: який прогноз на вихідні, 12-13 лютого

У суботу прогнозують сильний дощ зі снігом.

Погода в Києві на вихідних, 12-13 лютого, буде мінливою. У суботу очікується сильний дощ зі снігом, у неділю ясно і без опадів.

Про це повідомляє сайт Sinoptik.

У суботу, 12 лютого, температура повітря -1 +3 градуси. Опади прогнозують вночі та в першій половині дня. Вітер північно-західного спрямування, 4 м/с.

У неділю, 13 лютого, температура повітря -3 +4 градуси. Ясно та без опадів. Вітер південно-західний, 3 м/с.

Нагадаємо, що рятувальники попереджають по небезпечні метеорологічні явища на території України на вихідні.

Цього тижня очікується тепла, але подекуди вітряна погода | Погода в Україні

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