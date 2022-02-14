У Києві ліквідували пожежу в навчальному корпусі гімназії східних мов: фото

У Києві ліквідували пожежу в навчальному корпусі гімназії східних мов: фото

Пожежа у навчальному закладі спалахнула у ніч проти 14 лютого.

О 04:39 14 лютого 2022 року пожежу в навчальному корпусі Київської гімназії східних мов ліквідовано.

Про це інформує ДСНС України у Telegram-каналі.

У Києві о 03:30 пожежу покрівлі та частково приміщень третього поверху навчального корпусу Київської гімназії східних мов було локалізовано на площі 2 тис. м кв.

Раніше повідомлялося, що у 01:23 у Святошинському районі столиці по вул. Львівська, 25, у триповерховому навчальному корпусі Київської гімназії східних мов виникла пожежа покрівлі з розповсюдженням на третій поверх.

Жертв та постраждалих немає. До гасіння було залучено 50 осіб та 12 од. техніки від ДСНС.

Нагадаємо, у Волинській області у приватному будинку знайшли тіла двох чоловіків. Вони загинули під час пожежі.

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