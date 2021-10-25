Під Києвом водій автомобіля збив 8-річного хлопчика на самокаті: потерпілий у лікарні

Під Києвом водій автомобіля збив 8-річного хлопчика на самокаті: потерпілий у лікарні

В обставинах події розбираються правоохоронці.

В Ірпені Київської області вдень 25 жовтня водій легковика збив на 8-річну дитину на самокаті. Постраждалого госпіталізували в лікарню.

Про це повідомили в Бучанському районному управлінні поліції області.

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Як з'ясувалося, інцидент стався на вулиці Чехова. Там водій автомобіля Citroen скоїв наїзд на 8-річного хлопчика. Що саме стало причиною того, що сталося, наразі невідомо. Однак після того, як водій збив дитину, він врізався в дерев'яний паркан на тротуарі. Біля авто, судячи з фотографії з місця аварії, лежало два дитячих самоката.

На місці події працювали слідчі по ДТП.

“Прибувши на місце події правоохоронці з'ясували, що водій автомобіля марки Citroen здійснив наїзд на 8-річного хлопчика. Дитину госпіталізовано до місцевої лікарні. Наразі правоохоронцями встановлюються обставини дорожньо-транспортної пригоди”, — підкреслили в управлінні поліції.

Нагадаємо, що у селі Брусилів сталася дорожньо-транспортна пригода – зіткнулися автомобілі "ВАЗ" та Volkswagen, двоє людей загинуло, ще двоє пасажирів травмувалися.

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