Под Киевом водитель автомобиля сбил 8-летнего мальчика на самокате: пострадавший в больнице

В обстоятельствах происшествия разбираются правоохранители.
В Ирпене Киевской области днем 25 октября водитель легковушки сбил 8-летнюю ребенка на самокате. Пострадавшего госпитализировали в больницу.
Об этом сообщили в Бучанском районном управлении полиции области.
Как выяснилось, инцидент произошел на улице Чехова. Там водитель автомобиля Citroen совершил наезд на 8-летнего мальчика. Что именно стало причиной аварии, пока неизвестно. Однако после того, как водитель сбил ребенка, он врезался в деревянный забор на тротуаре. Возле авто, судя по фотографии с места аварии, лежали два детских самоката.
На месте происшествия работали следователи по ДТП.
"Прибывшие на место происшествия правоохранители выяснили, что водитель автомобиля марки Citroen совершил наезд на 8-летнего мальчика. Ребенок госпитализирован в местную больницу. Сейчас правоохранителями устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия", — подчеркнули в управлении полиции.
Напомним, что в селе Березовка произошло дорожно-транспортное происшествие — столкнулись автомобили "ВАЗ" и Volkswagen, два человека погибли, еще двое пассажиров травмированы.