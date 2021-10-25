Тисячі котів і собак під загрозою опинитися на вулиці: у Києві може закритися притулок для тварин

Тисячі котів і собак під загрозою опинитися на вулиці: у Києві може закритися притулок для тварин

Притулок втратив фінансування, через що протриматися "на плаву" він зможе ще близько місяця.

У Києві через проблеми з фінансуванням може закритися один з найстаріших притулків для тварин SOS. Що буде з тваринами — вони повернуться на вулицю або ж їх присплять — невідомо.

Про це пише видання Big Kyiv.

Так, за час роботи в притулку дах над головою знайшли чотирилапі, яких рятували в столиці, а також в зоні бойових дій на Донбасі. На притулок неодноразово нападали догхантери: тварин вони отруїли, стріляли в них і навіть намагалися спалити. Проте зараз в ньому живуть понад 1000 собак і 250 котів.

Однак швейцарська організація, яка спонсорувала притулок, припиняє благодійні пожертви і переключається на країни Африки. Грошей у притулку залишилося на місяць.

"Якщо гроші завершаться, персонал піде, а тварини опиняться на вулиці, або ще гірше — їх просто знищать. Адже місто не допустить, аби тисяча собак бігала вулицями. Будівлі притулку старі, потребують ремонту. Нещодавно обвалилася будівля, де живуть коти", — пише видання.

"Наш притулок будувався і утримувався всі роки коштами закордонних благодійників. Київ останнім часом виділяє нам 90 тисяч гривень на рік. Цих грошей вистачить максимум на півтора місяці на їжу для тварин. Ми купуємо і варимо їм м’ясні обрізки із макаронами чи крупами, це найдешевше. Ось щойно закупили їжі собакам на 15 тисяч гривень, котам — на 6 тисяч гривень. Цього вистачить на 10 днів", — каже захисниця тварин Тамара Тарнавська.

Допомогти притулку можна будь-яким зручним для вас способом: закупивши все необхідне для котиків і собачок або ж перерахувавши кошти.

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