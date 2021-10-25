Києву загрожує "червона" зона: чи пускатимуть невакцинованих до громадського транспорту

Поки невідомо, яким буде навчання київських школярів після канікул.

Київ незабаром ризикує опинитися в "червоній" зоні карантину. Після посилення обмежень користуватися громадським транспортам точно зможуть громадяни, які вакциновані проти COVID-19. Чи матимуть таку можливість нещеплені, поки невідомо.

Про на брифінгу розповіла заступниця голови КМДА Ганна Старостенко.

За її словами, після переведення Києва до "червоної" зони, обмеження передусім будуть стосуватимуться невакцинованих громадян. Натомість ті, хто вакцинований двома дозами, зможуть вільно користуватися транспортом, місцями громадського харчування, готелями.

"В першу чергу, будуть перевозити вакцинованих, але ми ще чекаємо дійсно роз'яснень від центральної влади, як це має бути. Але, передусім, ми розуміємо, що це повинні бути вакциновані", - сказала Старостенко.

Вона також додала, що цього тижня в школах оголошено канікули. Наступного тижня учні теж не підуть до навчальних закладів і наразі вирішується, чи будуть це канікули чи дистанційне навчання.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua. Як повідомлялося, в Україні все більше людей хворіє на коронавірус. Але якщо раніше його перебіг був у легкій формі, наразі лікарні переповнені, а деякі вже просто відмовляються приймати пацієнтів через відсутність місць. Водночас вакцинація є доступною та безкоштовною і здатна захистити від тяжкого перебігу захворювання. Якщо раптом ви досі сумніваєтеся, чому необхідно зробити щеплення проти COVID-19, читайте тут.

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Новини України: Київ однією ногою стоїть у "червоній" карантинній зоні

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