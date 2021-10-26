Під Києвом викрили дім розпусти: з'явилися фото

Щоденний дохід закладу становив близько 5000-7000 гривень.

Під Києвом у Бучанському районі поліція викрила дім розпусти. Організаторкою бізнесу виявилась 24-річна жінка, яка створила "фірму" з надання послуг сексуального характеру. Щоденний дохід у закладі становив близько 5000-7000 гривень.

Про це повідомляє поліція Київської області.

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Встановлено, що організаторка розміщувала відповідні оголошення на сайтах в Інтернеті та приймала вхідні дзвінки на рекламні номери від клієнтів.

Сутенерка винаймала дівчатам, які надавали послуги сексуального характеру, квартиру, куди безпосередньо і приходили клієнти.

Вартість надання послуг становила від 800 до 1200 гривень за годину. Кошти жінка забирала особисто або дівчата надсилали їй на банківську карту.

Викрили злочинну діяльність сутенерки працівники управління міграційної поліції Київщини спільно з працівниками Бучанського районного управління поліції за процесуальним керівництвом Києво-Святошинської окружної прокуратури.

Правоохоронці провели два санкціоновані обшуки та вилучили низку речових доказів, які підтверджують причетність жінок до вчинення вказаних злочинів.

Сутенерку затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Відкрито кримінальні провадження за ч.2 ст.303 (Сутенерство або втягнення особи у заняття проституцією) Кримінального Кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від чотирьох до семи років.

Нагадаємо, у російському місті Барнаулі 20-річна дівчина підбурила до зґвалтування подруги двох своїх спільників. Сутенерка у такий спосіб вирішила помститися дівчині, яка відмовилася працювати на неї і позбавила її заробітку.

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