У Київській області зіткнулися трактор і мопед, яким керував 11-річний хлопець: фото

У Київській області зіткнулися трактор і мопед, яким керував 11-річний хлопець: фото

Малолітній самостійно звернувся до лікарні і наразі його оглядають медики.

У Київській області зіткнулися трактор і мопед, яким керував 11-річний хлопець.

ДТП сталася 25 жовтня на Білоцерківщини у місті Узин.

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Про це повідомляє поліція Київської області.

"25 жовтня майже о 15-й годині по вулиці Щорса в Узині трапилось зіткнення трактора та мопеда, яким керував 11-річний хлопець. Малолітній самостійно звернувся до лікарні і наразі його оглядають медики", - йдеться у повідомленні поліції.

На місці події працюють група реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група.

Поліцейські встановлюють всі обставини автопригоди та згодом нададуть правову кваліфікації події.

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