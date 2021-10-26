У Київській області зіткнулися трактор і мопед, яким керував 11-річний хлопець: фото

Малолітній самостійно звернувся до лікарні і наразі його оглядають медики.
У Київській області зіткнулися трактор і мопед, яким керував 11-річний хлопець.
ДТП сталася 25 жовтня на Білоцерківщини у місті Узин.
Про це повідомляє поліція Київської області.
"25 жовтня майже о 15-й годині по вулиці Щорса в Узині трапилось зіткнення трактора та мопеда, яким керував 11-річний хлопець. Малолітній самостійно звернувся до лікарні і наразі його оглядають медики", - йдеться у повідомленні поліції.
На місці події працюють група реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група.
Поліцейські встановлюють всі обставини автопригоди та згодом нададуть правову кваліфікації події.
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