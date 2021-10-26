У Києві на Микільській Слобідці поліціянти відтіснили людей, щоб проїхала техніка забудовників: фото, відео

У Києві на Микільській Слобідці поліціянти відтіснили людей, щоб проїхала техніка забудовників: фото, відео

Кличко звернувся до керівництва столичної поліції щодо дій правоохоронців.

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до керівництва поліції Києва щодо дій правоохоронців на Микільській Слобідці. Там у понеділок, 25 жовтня, поліція відтіснила працівників "Муніципальної охорони" та представників громади, аби створити коридор для проїзду будівельної техніки на майданчик будівництва, проти якого виступає громада.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

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"Звертаюся до керівництва поліції столиці публічно пояснити такі дії правоохоронців та надати їм правову оцінку. Чому поліція відтісняла "Муніципальну охорону", спричинила сутички з активістами і розблокувала проїзд на будмайданчик, фактично відстоюючи інтереси забудовника? Вже простежується системність у таких діях. Бо, практично, так все виглядало і на вулиці Обсерваторній, 6 – коли забудовник зносив садибу Барбана", – наголосив столичний голова.

Кличко підкреслив, що міська влада вимагає від правоохоронців припинити зухвалі дії забудовника щодо громади столиці. Притягнути до відповідальності винних в провокуванні ескалації та в бездіяльності щодо захисту громадян. А також зупинити здійснення будівельних робіт на Микільській Слобідці.

"Місто не надавало дозвільних документів на це будівництво, а громада виступає категорично проти нього. Забудовник же нехтує інтересами міста та громади і повинен теж повинен нести за це відповідальність!" – підсумував мер Києва.

Нагадаємо, у Києві у ніч проти 4 серпня розпочалася скандальна забудова на Микільській Слобідці. Вночі забудовники завезли будівельну техніку за допомогою понад 100 невідомих.

Скандальне будівництво біля води – Микільська Слобідка

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