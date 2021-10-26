У Києві викрили банду з числа силовиків, які збували зброю та боєприпаси: фото

У Києві викрили банду з числа силовиків, які збували зброю та боєприпаси: фото

Нелегальний бізнес організував співробітник техвзводу РШР полку патрульної служби поліції особливого призначення ГУ НП Києва.

У Києві викрили групу осіб з числа працівників правоохоронних органів на незаконному збуті зброї та боєприпасів.

Члени банди займалися зберіганням та збутом вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин та вибухових пристроїв.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, нелегальний бізнес організував чинний співробітник технічного взводу РШР полку патрульної служби поліції особливого призначення ГУ НП в м. Києва, який залучив до злочинної діяльності своїх знайомих та налагодив зв’язки із особами, які мають доступ до зброї, зокрема із працівниками правоохоронних органів та військовослужбовцями.

Встановлено, що незаконно придбану та отриману зброю учасники злочинної групи зберігали на території гаражного кооперативу у м. Краматорськ Донецької області.

Усі домовленості про збут вогнепальної зброї та боєприпасів вказані особи здійснювали особисто та через мережу Інтернет.

У ході досудового розслідування у вказаних осіб було здійснено оперативну закупку боєприпасів, а саме патронів калібру 7,62 загальною вартістю 10 тис. грн та здійснено передоплату за придбання зброї, боєприпасів та вибухових речовин на загальну суму понад 30 тис. грн та 1200 доларів США.

25 жовтня 2021 року двох учасників групи затримано на гарячому, а саме працівника правоохоронного органу та цивільну особу. Під час обшуків за місцями їхнього проживання та в гаражних боксах правоохоронці вилучили значний обсяг зброї, бойових припасів, вибухових речовин і пристроїв.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання їм запобіжних заходів.

Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.

Нагадаємо, під Києвом затримано банду нападників на суддів та силовиків.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання