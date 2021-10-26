У Броварах з 9-го поверху випала дівчина та розбилася

Наразі правоохоронці встановлюються всі причини трагедії.

У Броварах на Київщині у ніч проти 24 жовтня з вікна балкону 9-го поверху випала дівчина. На жаль, вона загинула.

Як розповіли у Броварському районному управлінні поліції, 24 жовтня близько 02:27 години до поліції надійшло повідомлення про те, що з вікна балкону 9 поверху однієї з багатоповерхівок у місті Бровари випала дівчина.

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"На місце події одразу прибули працівники групи реагування патрульної поліції, ювенальні поліцейські, слідчо-оперативна група та керівництво поліції Броварщини", - повідомили у поліції. Медики боролися за її життя, але врятувати дівчинку не вдалося.



За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство з позначкою "Самогубство") Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває. Наразі правоохоронці встановлюються всі причини трагедії.

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