Перша леді Литви прибула до Києва

До Києва приїхала дружина президента Литви Діана Науседа.
Дружина президента Литви Діана Науседа приїхала до Кєва.
Про це повідомив президент Литви Гітанас Науседа у Twitter.
"До Києва прибула перша леді Литви, моя дружина Діана. Серце світу сьогодні б'ється в Україні. Українські герої зробили нас усіх трохи українцями. Ми маємо підтримувати Україну, оскільки тут триває вирішальна боротьба за свободу та незалежність усіх нас", - йдеться у дописі.
У Києві 23 липня відбудеться другий Саміт перших леді та джентльменів, присвячений питанню післявоєнної відбудови України.
Нагадаємо, Литва вимушено відновлює залізничний транзит товарів до Калінінграда.
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