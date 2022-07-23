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Перша леді Литви прибула до Києва

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Перша леді Литви прибула до Києва

Фото/Twitter: Gitanas Nausėda

До Києва приїхала дружина президента Литви Діана Науседа.

Дружина президента Литви Діана Науседа приїхала до Кєва. 

Про це повідомив президент Литви Гітанас Науседа у Twitter.

"До Києва прибула перша леді Литви, моя дружина Діана. Серце світу сьогодні б'ється в Україні. Українські герої зробили нас усіх трохи українцями. Ми маємо підтримувати Україну, оскільки тут триває вирішальна боротьба за свободу та незалежність усіх нас", - йдеться у дописі.

У Києві 23 липня відбудеться другий Саміт перших леді та джентльменів, присвячений питанню післявоєнної відбудови України.

Нагадаємо, Литва вимушено відновлює залізничний транзит товарів до Калінінграда.

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