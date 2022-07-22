У Києві на вулиці знайшли труп чоловіка: перші деталі страшного вбивства (відео)

У столиці на житловому масиві Воскресенка чоловік під час сварки двічі вдарив ножем знайомого.

Від отриманих травм потерпілий помер на місці, а правопорушника вже за пів години затримали оперативні працівники.

Про це повідомили у Відділі комунікації поліції Києва.

Також читайте Вечеря закінчилася вбивством: в Одеській області чоловік жорстоко розправився з товаришем

У поліцію про вбивство повідомили медики. Вони розповіли, що поблизу будинку на вулиці Курнатовського виявили мертвим чоловіка з ножовими пораненнями. За вказаною адресою терміново прибула слідчо-оперативна група та екіпаж патрульної поліції. На місці події правоохоронці з’ясували, що потерпілий отримав ножові поранення внаслідок конфлікту з знайомим.

"Між чоловіками виникла раптова сварка, під час якої зловмисник вихопив із кишені ніж і вдарив ним свого опонента в груди та живіт. Після цього нападник втік з місця злочину, але вже за пів години оперативні працівники затримали його. Він переховувався від поліцейських у квартирі своєї подруги. Зловмисником виявився місцевий мешканець, 1990 року народження, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення розбою", - розповів начальник відділення слідчого відділу Дніпровського управління поліції Валерій Джус.

36-річний потерпілий від отриманих травм помер на місці події до приїзду "швидкої". Його тіло направлено на судово-медичну експертизу для встановлення остаточної причини смерті. З місця події слідчо-оперативна група вилучила речові докази, які направлено на відповідні експертні дослідження.

Раніше стало відомо, що в Черкасах під час застілля чоловік завдав товаришеві близько 30 ножових поранень. Останній помер у лікарні.

Поліцейському загрожує довічне ув'язнення за вбивство бійця тероборони в Рівному

Читайте також: