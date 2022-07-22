Під Києвом викрито організатора будинку розпусти: на роботу вербували дівчат, які через війну опинилися у скруті (фото)

Поліція Київщини викрила організатора будинку розпусти: на роботу вербували дівчат, які через війну опинилися у скруті.

Правоохоронці провели обшуки на орендованій квартирі, де жінки віком від 20 до 30 років надавали послуги сексуального характеру.

Про це повідомляє поліція Київської області.

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Встановлено, що організатором бізнесу був 22-річний молодик із Києва. Працював сутенер через месенджери, де розміщував оголошення про послуги, а також організував зустрічі з дівчатами.

Зазначається, що сутенер брав з клієнтів по 4 тисячі гривень за послуги, 50% забирав собі, решту віддавав дівчатам.

Викрили злочинну діяльність лиходія працівники управління міграційної поліції Київщини та слідчі Броварського районного управління поліції за процесуальним керівництвом Броварської окружної прокуратури.

В ході обшуків правоохоронці вилучили готівку, чорну бухгалтерію, а також інші речові докази, які підтверджують причетність лиходія до вчинення злочину.

Сльозами тут не допоможеш…Цю молоду, вродливу блондинку завербували працювати в будинок розпусти, який днями викрили... Опубліковано Irina Pryanishnikova Пʼятниця, 22 липня 2022 р.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом займання сутенерством (ч. 2 ст. 303 ККУ). Зловмиснику загрожує позбавлення волі на термін від чотирьох до семи років.

Нагадаємо, у Києві на лаві підсудних опинився чоловік, який переодягнувся в жінку, пробрався до шкільної вбиральні і вчинив розпусні дії стосовно дитини.

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