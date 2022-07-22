Було зруйновано дамбу: в Офісі президента обіцяють, що за 7-10 днів вода відступить від будинків у селах на Київщині

Після часткового руйнування захисної дамби значні площі громад сіл Мощун, Горенка, Демидів, Козаровичі не лише відчули на собі стихію води, а й в прямому сенсі змушені з нею жити у власному домі.

За 7-10 днів вода відступить від будинків у селах на Київщині, де було зруйновано дамбу водосховища.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Він зазначив, що після часткового руйнування захисної дамби значні площі громад сіл Мощун, Горенка, Демидів, Козаровичі "не тільки відчули на собі стихію води, а й в прямому сенсі змушені з нею жити у власному домі".

"Запевняю місцевих мешканців – через 7-10 днів вода відступить. Тривають всі необхідні роботи і заходи", - наголосив Тимошенко.

Також заступник керівника ОП зауважив, що днями на Київщині почастішали загоряння торф’яників, а також спостерігаються поодинокі випадки підпалів трави та побутового сміття. Водночас Тимошенко закликав людей не палити сміття, траву та побутові відходи.

"Маємо сумну статистику загорянь. Вогнеборці з нею справляються, однак будьмо пильними",- додав він.

Зазначимо, на початку широкомасштабного вторгнення російських військ до України була підірвана дамба Київського водосховища біля селища Демидів у Вишгородському районі. Через це низка сіл частково затоплені.

Нагадаємо, мешканці Демидова 27 червня вийшли на акцію протесту і перекрили рух на трасі, не пропускаючи громадський та цивільний транспорт. Люди вийшли на мітинг, щоб звернути увагу на проблеми підтопленого селища.

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