Однією з таких територій, що повністю очистили від МАФів, щоб звільнити шлях до укриттів, є локація навколо станції метро "Політехнічний інститут".

У Києві біля станцій метрополітену продовжують демонтаж МАФів, що перешкоджають доступу громадян до укриттів та сховищ.

Демонтаж здійснюється на підставі рішення, прийнятого Радою оборони міста Києва. Ідеться про переміщення тимчасових споруд із локацій, де вони перешкоджають доступу населення до укриттів.

Про це заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, йдеться на Офіційному порталі Києва.

"Зміцнення системи захисту громадян та безперешкодний доступ до укриттів та сховищ – це беззаперечний пріоритет як у нинішніх жахливих реаліях, так і в подальшому, оскільки питання безпеки та оборони залишатиметься питанням № 1. Ми сподіваємось, що власники МАФів це також розуміють і терпляче поставляться до необхідності очистити території біля метро", – зазначив Пантелеєв.

Однією з таких територій, що повністю очистили від МАФів, щоб звільнити шлях до укриттів, є локація навколо станції метро "Політехнічний інститут". Там провели благоустрій – асфальтування та озеленення.

Підприємці, які мають дозвільні документи, можуть обрати інше наявне місце для роботи.

До переліку, що планується прибрати з евакуаційних шляхів для вільного доступу громадян до сховищ і укриттів, належать тимчасові споруди торговельного, побутового, соціально культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності біля наземних входів і виходів станцій метрополітену, місцях зупинки громадського транспорту, біля захисних споруд і укриттів цивільного захисту населення. Наприклад, станціями метро як укриттями користується близько 1500 осіб.

"Усім власникам тимчасових споруд повідомляють про необхідність та причини такого рішення. У триденний термін власники повинні самостійно демонтувати і перенести торгові точки. На жаль, якщо цього не буде виконано ми будемо змушені виконати демонтаж силами КП та транспортувати споруди на штрафмайданчик", – повідомив Пантелеєв.

Нагадаємо, як розповів г олова естонського департаменту зовнішньої розвідки Мікк Маран, довгостроковою метою російського президента Володимира Путіна у розв'язаній ним війні залишається захоплення Києва та усунення українсьої влади.

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