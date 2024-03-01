Останній день зими у Києві побив рекорди тепла: інфографіка

29 лютого максимальна температура повітря досягла 12,1°С, що на 2,8°С вище попереднього рекордного показника для цього дня 2008 року.

Останній день зими у Києві побив рекорди тепла.

Про це повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

29 лютого максимальна температура повітря досягла 12,1°С, що на 2,8°С вище попереднього рекордного показника для цього дня 2008 року.

За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цього дня і склала 5,0°С, що перевищило попередній рекордний показник 2016 року на 0,4°С.

Рекордне тепло в останній день зими / Фото: Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського

Нагадаємо, в Україні 2 березня буде типова весняна погода: вночі місцями мороз, а вдень – до +15°.

Добові екстремальні показники температури повітря у Києві 1 березня

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