Експосадовці банку "Аркада" вивели майже пів мільярда гривень з рахунків вкладників – їм оголошено підозру

Правоохоронці Києва повідомили про підозру експосадовцям банку "Аркада", які вивели майже пів мільярда гривень з рахунків вкладників.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва.

Так, колишній голова правління банку та його заступниця організували незаконну схему розтрати коштів вкладників Фонду гарантування вкладів та упродовж 2014 – 2020 років виводили їхні гроші під виглядом купівлі цінних паперів - відсоткових облігацій, вивели з рахунків вкладників 480 мільйонів гривень.

Правоохоронці повідомили експосадовцям про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України – розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем, якщо вони вчинені в особливо великих розмірах.

Підозрюваним загрожує від семи до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. Наразі встановлюється причетність інших осіб до реалізації злочинної схеми.

Нагадаємо, у вересні 2020 року НБУ ліквідувало скандальний банк "Аркада".

Незаконними діями службовців банку довірителям Фондів фінансування будівництва ЖК "Еврика" та "Патріотика" завдано збитків на суму понад 16 млн гривень.

Читайте також провідні новини дня: