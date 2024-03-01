Последний день зимы в Киеве побил рекорды тепла: инфографика

29 февраля максимальная температура воздуха достигла 12,1°С, что на 2,8°С выше предыдущего рекордного показателя на этот день 2008 года.

Последний день зимы в Киеве побил рекорды тепла.

Об этом сообщила Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

29 февраля максимальная температура воздуха достигла 12,1°С, что на 2,8°С выше предыдущего рекордного показателя для этого дня 2008 года.

По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений в этот день и составила 5,0°С, что превысило предыдущий рекордный показатель 2016 года на 0,4°С.

Рекордное тепло в последний день зимы / Фото: Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского

Напомним, в Украине 2 марта будет типичная весенняя погода: ночью местами мороз, а днем – до +15°.

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