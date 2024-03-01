На сьогодні Новий ЗАГС Центральний є найсучаснішим форматом «Шлюб за добу», аналогів якого немає в Україні та навіть в Європі.

Новий ЗАГС краще ніж «Готово».

Це ідеальне рішення для важливої події, тому що:

Вишуканий інтер'єр, трендова колірна гамма та стиль в кожній деталі - аналогів немає ні в Україні, ні в Європі!

Комфортна кімната для нареченої, де можна спокійно «припудрити носик».

30 посадкових місць, щоб розділити найважливіший момент з близькими.

Зручне розташування - у центрі Києва.

Професійна та чуйна команда, яка подбає про всі деталі та організує церемонію мрії.

Будьте певні, що там подбають про те, аби ваше одруження стало подією-феєрією. Просторі зали, зручне розташування, комфортні умови, професійний та чуйний персонал – все це гарантує бездоганне проведення вашого свята.

Тож не зволікайте, бронюйте дату вже зараз. Саме на вас чекають за адресою Проспект Перемоги, 42!