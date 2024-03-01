Погрожував пістолетом, бив касирку в груди та обличчя: у центрі Києва скоєно розбійний напад на обмінник (фото, відео)

У центрі Києва скоєно розбійний напад на обмінник.

Про це повідомила поліція Києва.

Коли працівниця обміннику прийшла на роботу, слідом за нею до приміщення проник зловмисник. Він погрожував жінці пістолетом, завдав їй ударів в груди та в обличчя, штовхнув на підлогу. Нападник забрав усі кошти з каси і втік, однак вже ввечері його затримали співробітники карного розшуку.

До поліції Києва надійшло повідомлення про розбійний напад на пункт обміну валют, розташований у підземному переході. На місце події вже за декілька хвилин прибули слідчо-оперативні групи районного та головного управлінь поліції, криміналістична лабораторія та оперативні співробітники.

Розбійний напад на обмінник

Як розповів начальник відділу поліції № 1 Шевченківського управління поліції Олег Ромаскевич, для розшуку ймовірного підозрюваного були задіяні усі служби поліції.

"Касирка розповіла нам, що коли вона прийшла на роботу за нею зайшов чоловік, який дістав пістолет й погрожуючи зброєю вдарив її в груди та обличчя, потім забрав готівку й втік. Оперативники з залученням аналітиків кримінального аналізу та за силової підтримки бійців полку поліції особливого призначення №1 відпрацювали місцевість, встановили маршрут руху зловмисника та затримали його на території Київської області. Щоб не бути викритим, зловмисник навіть трохи змінив свою зовнішність. Нападником виявився уродженець міста Донецьк, 1983 року народження, який розшукувався правоохоронними органами за вчинення аналогічного злочину на території Донецької області", – розповів Ромаскевич.

Розбійний напад на пункт обміну валют

Фігуранта затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі, за процесуального керівництва окружної прокурати повідомили затриманому про підозру за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України – розбій, вчинений в умовах воєнного стану. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді 15-ти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Опубліковано Поліція Києва Пʼятниця, 1 березня 2024 р.

Нагадаємо, у Києві судитимуть псевдоволонтерку, яка збирала кошти нібито на допомогу дітям-сиротам на Хрещатику. Столичні слідчі скерували обвинувальний акт до суду щодо шахрайки, яка усі зібрані кошти витратила на себе.

Читайте також провідні новини дня: