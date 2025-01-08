Ножем в спину: у Києві жінка вбила співмешканця через ревнощі

У Києві під час застілля 39-річна жінка вбила свого 46-річного співмешканця, завдавши йому смертельного ножового поранення в спину.

Про це повідомила поліція Києва.

Як з’ясували слідчі Святошинського управління поліції, трагедія сталася під час застілля в одній із квартир. Між жінкою та її 46-річним співмешканцем виникла суперечка, під час якої вона вдарила чоловіка ножем у спину. Від зазнаних травм потерпілий помер на місці.

"Правоохоронці затримали зловмисницю у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та вилучили з місця знаряддя злочину. Слідчі за процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури повідомили затриманій про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство", — йдеться в повідомленні.

Суд обрав для підозрюваної запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Жінці загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, жінка вбила чоловіка під час новорічного застілля в Харкові.

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