Погрожував розбитою пляшкою: у Києві на Печерську молодик пограбував кур’єра (деталі, фото)

Зловмисник напав на працівника служби доставки поблизу гуртожитку, куди той відвозив замовлення.

У Києві на Печерську молодик пограбував кур’єра, погрожуючи йому розбитою скляною пляшкою.

Про це повідомляє поліція Києва.

У вечірній час до Печерського управління поліції надійшло повідомлення про пограбування місцевого мешканця. Оперативний черговий скерував на місце події співробітників кримінальної поліції та слідчо-оперативну групу районного управління.

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Поспілкувавшись із заявником, правоохоронці встановили, що 21-річний потерпілий працює у службі доставки й приїхав віддати клієнтам замовлення. Виходячи з приміщення, до нього підійшов невідомий й почав вимагати кошти. Потім чоловік розбив скляну пляшку та погрожував нею, доки хлопець не перерахував 700 грн на банківський рахунок зловмисника.

У ході розшукових заходів поліцейські спільно з відділом кримінального аналізу встановили, що до злочину причетний 24-річний місцевий мешканець. Його затримали неподалік від місця події.

Поліція працює на місці пограбування / Фото: Поліція Києва / Facebook

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру у грабежі, вчиненому в умовах воєнного стану.

Скло від розбитої пляшки, якою грабіжник погрожував курʼєру / Фото: Поліція Києва / Facebook

За скоєне підозрюваному загрожує до 10 років ув’язнення.

Нагадаємо, у Києві 20-річний хлопець викрав з картки неповнолітнього сироти всі кошти.

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