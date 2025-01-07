На Київщині російський дрон вбив молоду матір 2-річної дівчинки (фото)

Внаслідок російського удару 3 січня у Василькові на Київщині від поранення в лікарні померла 22-річна Діана Мудрик (Арзамазова).

Детальніше про Діану Мудрик йдеться у матеріалі Оbozrevatel.

Діана їхала на роботу, коли пролунав вибух російського дрона. Дівчина ще добу боролася за життя в реанімації місцевої лікарні, але, на жаль, померла. У неї залишилися чоловік і дворічна донька Єва.

22-річна Діана Мудрик загинула від російського дрона

Мама загиблої розповідає, що близько 5:30 їй зателефонували з незнайомого номера та розповіли про кровотечу у її доньки.

У Діани залишилися чоловік і дворічна донька Єва

"Я відповіла, у трубці був чоловічий голос. Він уточнив: "Ви мама Діани? Наталя?" Чоловік сказав, що тут ваша дочка лежить, у неї сильна кровотеча, і мені потрібно туди приїхати. Для мене це було шоком, я не могла повірити і ще перепитала: "Це правда?" Потім уточнила, чи Діана при тямі, та попросила дати їй трубку. Він підніс до неї телефон, і я почула слабкий голос дочки: "Мамо, це правда". Це останні слова, які я від неї почула. Далі все було, як у тумані", – розповідає мама Діани Наталія Левчишин.

За словами мами, Діана, ймовірно, намагалася втекти від вибуху, бо її знайшли біля будівлі старої мийки неподалік зупинки. Але однаково опинилася в центрі цього удару.

Лікарі пустили маму до реанімації побачити доньку. Але говорити Діана вже не могла, лише хитала головою.

"Ми все зробимо, щоб Єві було добре, не хвилюйся за неї, запевнила я її. Діана кивала головою", – каже Наталія.

4 січня, наступного дня після вибуху, Діана померла. Її поховали 5 січня у рідному селі Діброва Фастівського району Київської області, де вона народилася та виросла. Її маленька донечка, якій скоро має виповнитися три роки, наразі живе зі своїм татом.

Раніше повідомлялося, що внаслідок атаки безпілотників по Київщині 3 січня загинув водій вантажівки, якому було лише 26 років. Четверо осіб зазнали травм, серед них неповнолітній.

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