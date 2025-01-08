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На Київщині чоловік через сімейний конфлікт підпалив Tesla знайомого

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На Київщині чоловік через сімейний конфлікт підпалив Tesla знайомого

У селі Мила чоловік підпалив автомобіль Tesla. / Фото: Поліція Київської області

Працівники ДСНС ліквідували пожежу. Фігуранту загрожує до 10 років позбавлення волі.

У селі Мила 49-річний місцевий житель через сімейний конфлікт підпалив автомобіль Tesla, який належав його знайомому. Фігуранту загрожує до 10 років позбавлення волі.

Про це повідомляє поліція Київської області. 

Днями до поліції звернувся 56-річний потерпілий із повідомленням про загоряння його автомобіля. Працівники ДСНС ліквідували пожежу.

Правоохоронці Бучанського управління поліції в ході проведення низки оперативних заходів та за допомогою камер відеонагляду встановили факт занесення стороннього джерела вогню невідомою особою.

Фігурант переліз через паркан та завчасно підготовленою запальною сумішшю у пластиковій пляшці облив рушники, які розмістив під переднім та заднім колесами автомобіля. Далі сірниками підпалив їх та впевнившись, що транспортний засіб загорівся, зник з місця події.

Внаслідок займання, автомобіль зазнав суттєвих пошкоджень та відновленню не підлягає.

Слідчі, за процесуального керівництва Києво-Святошинської окружної прокуратури, повідомили зловмиснику про підозру за фактом умисного знищення чужого майна, вчиненого шляхом підпалу (ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України). Слідство триває.

Раніше під час комендантської години в Солом’янському районі Києва сталася смертельна аварія за участі електрокара Tesla.  

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