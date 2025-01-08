Ножом в спину: в Киеве женщина убила сожителя из-за ревности

Женщине грозит до пятнадцати лет лишения свободы.
В Киеве во время застолья 39-летняя женщина убила своего 46-летнего сожителя, нанеся ему смертельное ножевое ранение в спину.
Об этом сообщила полиция Киева.
Как выяснили следователи Святошинского управления полиции, трагедия произошла во время застолья в одной из квартир. Между женщиной и ее 46-летним сожителем возник конфликт, в ходе которого она ударила мужчину ножом в спину. От полученных травм потерпевший скончался на месте.
"Правоохранители задержали злоумышленницу в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и изъяли с места орудие преступления. Следователи при процессуальном руководстве Святошинской окружной прокуратуры сообщили задержанной о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины — умышленное убийство", — говорится в сообщении.
Суд избрал для подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей. Женщине грозит до 15 лет лишения свободы.
Напомним, женщина убила мужчину во время новогоднего застолья в Харькове.
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