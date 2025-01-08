Безпілотники атакували Київську область: що відомо

Тривога на Київщині тривала сім годин.

Вночі проти середи, 8 січня армія РФ атакувала Київську область безпілотниками. На Київщині спрацювали сили ППО. Є збиті цілі.

Про це повідомив т.в.о керівника Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

"Вночі ворог вкотре атакував область за допомогою БпЛА. Тривога тривала сім годин. В регіоні працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок російської атаки постраждалих немає. Також не зафіксовано влучань БпЛА в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури.

Втім, внаслідок падіння уламків збитих дронів в одному з населених пунктів зафіксовано пошкодження приватного будинку та паркану: в будівлі посічено фасад та двері, вибито скління.

Як повідомлялося, в Росії заявляють про атаку дронів на сім областей цієї ночі. Також є інформація про пожежу на нафтобазі Енгельса.

Читайте також: