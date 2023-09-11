Новим керівником поліції Київщини став Анатолій Щадило: що про нього відомо

Службу в органах внутрішніх справ 56-річний Анатолій Щадило розпочав у січні 1997 року.

Голова Національної поліції України Іван Вигівський 11 вересня представив особовому складу очільника поліції Київської області генерала поліції третього рангу Анатолія Щадила.

"Анатолій Щадило продовжить позитивні напрацювання і надалі розвиватиме поліцію Київщини, в тому числі відновлення підрозділів, зруйнованих внаслідок окупації. Перед усім особовим складом поліції продовжують стояти основні завдання: забезпечення безпеки і правопорядку, захист прав і свобод громадян та протидія злочинності", - зазначив Іван Вигівський.

Своєю чергою, Анатолій Щадило зазначив, що докладе усіх зусиль задля підтримання в області порядку і створення безпекового середовища для громадян.

Новий керівник поліції Київщини Анатолій Щадило / Фото: Поліція Київської області

Служба в органах внутрішніх справ

Службу в органах внутрішніх справ Анатолій Щадило розпочав у січні 1997 року на посаді оперуповноваженого Старокиївського районного відділу податкової поліції управління податкової поліції Державної податкової адміністрації у Києві.

У 2013 році Щадило був заступником начальника управління МВС у Волинській області. А в 2014 році, судячи з його декларації, вже працював на посаді заступника начальника столичного управління Міністерства внутрішніх справ.

Від 12 вересня 2019 року Щадило обіймав посаду начальника поліції Хмельницької області.

15 липня 2020 року тоді ще полковник Анатолій Щадило обійняв посаду начальника Головного управління Національної поліції на Дніпропетровщині.

Згідно з указом президента України за 2010 рік, Анатолія Щадило нагороджено відзнакою, як полковника податкової міліції. Також у його списку нагород є медаль "За бойові заслуги" та орден "За заслуги" III ступеня.

Іван Вигівський та Анатолій Щадило / Фото: Нацполіція України

Що ще відомо про нового очільника поліції Київщини

Анатолій Щадило народився 30 квітня 1967 року в селі Пільний Мукарів Дунаєвецького району Хмельницької області.

З 1987 по 1989 рік проходив службу у Збройних Силах у складі 201 дивізії, що базувалася у провінції Кундуз в Афганістані.

1996 року закінчив Київський національний університет ім. Тараса Шевченка за спеціальністю "Правознавство". Кандидат юридичних наук у 2016 році захистив кандидатську дисертацію на тему "Правові та організаційні засади діяльності оперативних підрозділів".

56-річний Щадило має дружину та двох синів.

В декларації Анатолія Щадила за 2018 рік зазначено, що він працював на посаді старшого інспектора тренінгового центру ГУ Нацполіції у Київській області. Разом з дружиню Щадило володіє квартирою в Києві на 125 квадратних метрів, яку придбали у 2008 році. Окрім цього, мають дачний будинок з лазнею та гаражем на Київщині.

Окремо у власності Анатолія Антоновича п’ять земельних ділянок у селі Проців Бориспільського району, придбані у період з 2006 по 2014 рік. Задекларований і водний катер Silver hawk 540, вартістю, як вказано у деклараціЇ, 50 тисяч гривень.

Також у власності дружини пана Анатолія дві квартири у столиці на 79 та 130 квадратних метрів, придбані у 2005 та 2011 роках, садовий будинок та земельна ділянка у селі Проців.

Нагадаємо, Андрій Нєбитов, який чотири роки очолював поліцію Київщини, тепер призначений на посаду заступника голови Національної поліції України.

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