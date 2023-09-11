На Київщині призначили нового керівника обласної поліції

На Київщині призначили нового керівника обласного управління поліції.

Про це повідомляє пресслужба поліції Київщини.

Голова Національної поліції України Іван Вигівський представив особовому складу очільника поліції Київської області генерала поліції третього рангу Анатолія Щадила.

"Анатолій Щадило продовжить позитивні напрацювання і надалі розвиватиме поліцію Київщини, в тому числі відновлення підрозділів, зруйнованих внаслідок окупації. Перед усім особовим складом поліції продовжують стояти основні завдання: забезпечення безпеки і правопорядку, захист прав і свобод громадян та протидія злочинності", - зазначив Іван Вигівський.

Своєю чергою, Щадило зазначив, що докладе усіх зусиль задля підтримання в області порядку і створення безпекового середовища для громадян.

Нагадаємо, колишній керівник Андрій Нєбитов тепер призначений на посаду заступника голови Національної поліції України. Нєбитова було призначено на посаду начальника поліції Київської області у липні 2019 року.

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