Насувається гроза: киян попередили про погіршення погоди

Киян попередили про небезпечні метеорологічні явища.

У найближчу годину з утриманням до кінця дня 22 червня у столиці очікується гроза.

Як інформує Укргідрометцентр, у Києві оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

Як повідомляє синоптикиня Наталія Діденко, над Україною крутиться циклон. "Цей циклон - дружній до нас, бо несе із собою дощі, які українці просять для своїх городів та квітів, повіває вітром, особливо на узбережжях, щоб змести нечисть подалі від нашого берега", - написала вона.

Для зацікавлених поведінкою магнітного поля Землі - завтра-післязавтра передбачається незначна його активізація, додала Діденко.

Нагадаємо, раніше кліматологиня Світлана Бойченко заявила, що погода в Україні влітку 2022 року буде з такими ж перепадами, як було і взимку 2021-го. За її словами, температура влітку може різко падати і підійматися. Це, своєю чергою, спричинить грози та шквальні вітри.

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