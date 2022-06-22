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У Києві шахрай продавав чужу квартиру, поки власниця поїхала: як йому це вдалося

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У Києві шахрай продавав чужу квартиру, поки власниця поїхала: як йому це вдалося

Фото: Прокуратура Києва

Чоловік зареєстрував за собою право власності на квартиру на підставі підробленого документу, а потім перереєстрував житло на третіх осіб.

У центрі Києва, біля Володимирського собору, шахрай за підробленими документами продавав чужу квартиру, поки її власниця виїхала за кордон.

Про це 22 червня повідомили в Київській міській прокуратурі.

Чоловік зареєстрував за собою право власності на квартиру на підставі підробленого договору купівлі-продажу та у подальшому перереєстрував її на третіх осіб.

Зловмиснику повідомили про підозру. Щоб не допустити подальші незаконні дії з квартирою, на неї накладено арешт. Чоловіку загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Обухові 49-річний таксист обікрав 33-річну пасажирку, яка їхала з Києва, та втік. Його затримали правоохоронці.

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