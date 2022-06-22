Киян попередили про ризик нового наступу росіян на столицю і масовані ракетні удари

Киян попередили про ризик нового наступу росіян на столицю і масовані ракетні удари

Імовірність формування нових ударних угруповань на Київському та Чернігівському напрямках існує, але наразі більшою загрозою є ймовірність масованих ракетних ударів по Києву з боку російських окупантів.

Подальша доля Києва та області безпосередньо залежить від розвитку ситуації на сході України.

Про це сказав командувач угруповання сил і засобів оборони Києва Олександр Павлюк.

"У разі успіху супротивника у Східній операційній зоні, значна частина його сил і засобів може бути переміщена звідти на Київський напрямок", - сказав він.

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Водночас, за його словами, наразі більш реальною загрозою для Києва є завдання противника ракетних ударів по критичним об'єктам державного управління, військової та цивільної інфраструктури.

"Проте навколо Києва створено досить ефективну та ешелоновану систему ППО, яка загалом здатна захистити місто від засобів повітряного нападу та постійно вдосконалюється", – сказав Олександр Павлюк.

Він закликав усіх мешканців столиці не втрачати пильності та реагувати на сигнали повітряної тривоги.

Крім того, Арестович наполегливо радить мешканцям Києва декілька наступних днів ходити в укриття під час тривоги.

Нагадаємо, Арестович назвав умови, за яких Росія знову спробує захопити Київ.

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