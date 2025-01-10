На Київщині зафіксовані російські безпілотники: працює ППО

Київська область: у повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях.

Про це інформує Київська обласна військова адміністрація у повідомленні у соцмережах.

"Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, внаслідок першого удар по Харкову 9 січня дрон влучив у цивільне підприємство в Немишлянському районі.

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