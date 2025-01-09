Прорив труби у Києві: пошкоджено будинок, а машини тонули в окропі (фото, відео)

Внаслідок аварії було пошкоджено будівлі поруч — приміщення хостелу та адмінбудівлю.

У Києві на перетині вул. Жилянської та Симона Петлюри стався порив тепломережі.

Про це передає пресслужба КМДА.

До ліквідації аварії було задіяно 11 одиниць техніки та понад 30 працівників "Київтеплоенерго", аварійно-рятувальних, дорожніх та інших служб.

Фото: Поліція Києва / Facebook

Наразі теплопостачання тимчасово відключене в понад 230 будинках. Протягом доби енергетики відновлять послугу усім будівлям за винятком шести, які обігріватимуть за допомогою мобільних пересувних котелень до моменту повноцінного відновлення подачі тепла.

Внаслідок аварії було пошкоджено будівлі поруч — приміщення хостелу (на момент аварії мешканці були відсутні) та адмінбудівлю. Наразі фахівці здійснюють обстеження та визначають характер пошкоджень.

На опублікованих у Мережі кадрах видно, що будівля зазнала значних руйнувань. Також на відео видно, як припарковані автівки плавають в окропі.

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Раніше повідомлялося, що у Києві поліцейські під час конфлікту побили та кинули на землю чоловіка з протезом.

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