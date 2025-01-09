Кіт шість днів провів зачиненим у квартирі, бо його власника затримали представники ТЦК: подробиці

Пухнастика врятовано і йому надається вся необхідна медична допомога.

У Києві кіт залишився замкненим у квартирі після того, як його власника затримали представники ТЦК та СП. Чоловіка забрали з вулиці без можливості передати ключі знайомим або попередити про ситуацію.

Про це повідомив "ЗооПатрульUA" на сторінці в Facebook.

За словами сусідів, тварина голосно нявкала, але згодом звуки припинилися, що викликало у них серйозне занепокоєння. За їхнім зверненням до квартири виїхали волонтери “ЗооПатруля” разом із поліцією.

Врятований кіт

З дозволу власника квартири та господаря котика поліція виламала двері, щоб врятувати пухнастого.

Виявилося, що кіт застряг на балконі. Волонтери зазначили, що тварина перебувала у стані сильного зневоднення й через стрес відмовлялася від їжі.

Зараз тварині надають медичну допомогу, зокрема через крапельниці. Коли стан стабілізується, волонтери планують знайти для кота нову родину, якщо отримають відповідну згоду власника.

В Києві врятували кота, який шість днів був зачинений у квартирі

Нагадаємо, у Мережі з'явилося відео зі Львова, на якому троє людей у військовій формі затягували чоловіка до буса і жорстоко били по ногах.

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