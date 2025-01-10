В Киевской области зафиксированы российские беспилотники: работает ПВО

Находитесь в укрытиях.
Киевская область: в воздушном пространстве зафиксирован БПЛА. Силы ПВО работают по целям.
Об этом сообщает Киевская областная военная администрация в сообщении в соцсетях.
"Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности. Соблюдайте информационную тишину – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", — говорится в сообщении.
Напомним, в результате первого удара по Харькову 9 января дрон попал в гражданское предприятие в Немышлянском районе.
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